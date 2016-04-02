YuSh2583

Юрий Шаховский YuSh2583

 
40 летБеларусь/Лида
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн и Архитектура. Работаю с версткой (HTML, CSS, JS) и CMS WordPress.

Давайте сотрудничать и вы не пожалеете о потраченном времени!

JavascriptWordPressHTMLCSS
Отзывы заказчиков
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Выполнить чертежи в программе ArchiCAD
Рекомендую! будем работать дальше)
Вероника приятный в общении заказчик. Развернуто и понятно объяснила поставленную задачу. Если в процессе появляются дополнительная работа, оплата оговаривается и все договоренности по оплате четко выполняются. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#38
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#42
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#107
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#238