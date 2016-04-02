Дизайн и Архитектура. Работаю с версткой (HTML, CSS, JS) и CMS WordPress.
Давайте сотрудничать и вы не пожалеете о потраченном времени!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую! будем работать дальше)
Ответный отзыв
Вероника приятный в общении заказчик. Развернуто и понятно объяснила поставленную задачу. Если в процессе появляются дополнительная работа, оплата оговаривается и все договоренности по оплате четко выполняются. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#38
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#42
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нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#107
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#238