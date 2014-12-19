Этой осенью я завершила свою трудовую деятельность в крупной московской медиа-компании, в связи с отъездом за границу для повышения квалификации.

На данный момент я нуждаюсь в удаленной работе-фрилансе (работа в вечернее время в будни и выходные дни целиком меня также вполне устроит).

Я пишу:

- краткие и развернутые синопсисы (фильмы, телепередачи, сериалы),

- рекламные статьи

А также занимаюсь:

- рерайтом

- ведением групп в социальных сетях

- блогами о путешествиях

- и т.д.

Кроме того, я несколько раз выигрывала авторские конкурсы по написанию эссе на заданные темы.