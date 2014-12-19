Этой осенью я завершила свою трудовую деятельность в крупной московской медиа-компании, в связи с отъездом за границу для повышения квалификации.
На данный момент я нуждаюсь в удаленной работе-фрилансе (работа в вечернее время в будни и выходные дни целиком меня также вполне устроит).
Я пишу:
- краткие и развернутые синопсисы (фильмы, телепередачи, сериалы),
- рекламные статьи
А также занимаюсь:
- рерайтом
- ведением групп в социальных сетях
- блогами о путешествиях
- и т.д.
Кроме того, я несколько раз выигрывала авторские конкурсы по написанию эссе на заданные темы.
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#3403