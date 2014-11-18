Набор текста, составление реферато, научных статтей _ Экология _ Биология

Образование: ü Сентябрь2009 – июль 2013 гг. – Донецкий национальный университет, биологический

факультет. Специальность: «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированноеприродопользование» (ОКУ «Бакалавр»). Квалификация: эколог. ü Сентябрь2013 г. - июль 2014 г. – Донецкий национальный университет, биологический

факультет. Специальность: «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированноеприродопользование», преподаватель ВУЗа, эколог; ОКУ «Магистр». Квалификация: эколог, право преподаваниябиологии и экологии в высшей школе. Дополнительно:ассистентская, педагогическая (студенческая академическая группа 2-го и 4-го

курсов) научно-производственная практика на базе кафедры;

ландшафтно-экологическая практика на базе Донецкого ботанического сада НАН

Украины. Курсы, проекты и тренинги: Октябрь 2012 г. –проект от Украинского фонда «Здоров’я» - «Я можу врятувати життя». Октябрь 2012 г. -февраль 2014 г. – волонтер проектов и мероприятий ДОМОО «Молодежная инициатива

городов». Октябрь 2013 г. –волонтер экологического проекта «Чисто Донецк». Апрель 2013 г. –практический семинар «Инновации как формула роста». Июль 2013 г. – проект«Збереження та розвиток ботанічної пам’ятки природи урочища Ступки-Голубовські

(при поддержке посольства королевства Нидерланды в Украине)». Знание языков:Английский (Intermediate, наличие сертификатов уровней Elementary,

Pre-Intermediate), русский (свободно), украинский (свободно), польский

(начальный, со словарем). Личные качества:ответственность, усидчивость, коммуникабельность, способности к быстрому

обучению и организаторские способности.