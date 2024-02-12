Баннеры, инфографика, прайс листы и меню, сайты

1. Дизайн сайтов:

- Создание уникальных и привлекательных веб-сайтов.

- Внимание к деталям и стремление к созданию эстетически привлекательных пользовательских интерфейсов.

- Знание современных веб-трендов и умение применять их в дизайне.



2. Разработка баннеров:

- Инновационный подход к созданию привлекательных и эффективных баннеров.

- Умение передать информацию и привлечь внимание целевой аудитории.



3. Дизайн меню и прайс-листов:

- Опыт в создании эстетически привлекательных и функциональных меню и прайс-листов.

- Умение организовать информацию и сделать ее доступной для клиентов.

- Стилевая согласованность с брендингом и общим дизайном компании.

4. Инфографика для маркетплейсов:

- Создаваю информативные и привлекательные инфографики для маркетплейсов.

- Владею навыками визуализации данных и представления сложной информации в удобном формате.

- Графическое оформление, соответствующее стилю и брендингу маркетплейса.