1. Дизайн сайтов:
- Создание уникальных и привлекательных веб-сайтов.
- Внимание к деталям и стремление к созданию эстетически привлекательных пользовательских интерфейсов.
- Знание современных веб-трендов и умение применять их в дизайне.
2. Разработка баннеров:
- Инновационный подход к созданию привлекательных и эффективных баннеров.
- Умение передать информацию и привлечь внимание целевой аудитории.
3. Дизайн меню и прайс-листов:
- Опыт в создании эстетически привлекательных и функциональных меню и прайс-листов.
- Умение организовать информацию и сделать ее доступной для клиентов.
- Стилевая согласованность с брендингом и общим дизайном компании.
4. Инфографика для маркетплейсов:
- Создаваю информативные и привлекательные инфографики для маркетплейсов.
- Владею навыками визуализации данных и представления сложной информации в удобном формате.
- Графическое оформление, соответствующее стилю и брендингу маркетплейса.
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