YuliyaDesigner

Юлия YuliyaDesigner

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
6 дней назад
Баннеры, инфографика, прайс листы и меню, сайты

1. Дизайн сайтов:
- Создание уникальных и привлекательных веб-сайтов.
- Внимание к деталям и стремление к созданию эстетически привлекательных пользовательских интерфейсов.
- Знание современных веб-трендов и умение применять их в дизайне.

2. Разработка баннеров:
- Инновационный подход к созданию привлекательных и эффективных баннеров.
- Умение передать информацию и привлечь внимание целевой аудитории.

3. Дизайн меню и прайс-листов:
- Опыт в создании эстетически привлекательных и функциональных меню и прайс-листов.
- Умение организовать информацию и сделать ее доступной для клиентов.
- Стилевая согласованность с брендингом и общим дизайном компании.

4. Инфографика для маркетплейсов:
- Создаваю информативные и привлекательные инфографики для маркетплейсов.
- Владею навыками визуализации данных и представления сложной информации в удобном формате.
- Графическое оформление, соответствующее стилю и брендингу маркетплейса.

#41Создание баннеров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#723
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

terakat
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Нужен баннер товара
Создание баннеров
Понравилось работать с Юлией, очень качественно и быстро была сделана работа. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Было очень приятно работать с Екатериной. Все материалы для работы были предоставлены, дано чёткое ТЗ.
Ответный отзыв
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
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