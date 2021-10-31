Опыт. Высокая уникальность. Тщательный подбор исходников. Дедлайны не срываю. Тщательно вычитываю свои работы.
Образование: высшее медико-биологическое ( медицинский биолог, эколог)
Получаю высшее психологическое (медицинская психология)
Опыт работы копирайтером, рерайтером, автором статей: 2009-2011 г. Настоящее время.
Любимые темы: медицина, красота,здоровый образ жизни, психология, строительство,, сельское хозяйство, фармакология
Профессиональные качества: ответственность,высокая уникальность текстов, пунктуальность, быстрая обучаемость,четко соблюдаю ТЗ
Специализация: информационный стиль, технические тексты, описания товаров
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