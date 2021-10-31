YuliyaVS

Юлия YuliyaVS

 
32 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Опыт. Высокая уникальность. Тщательный подбор исходников. Дедлайны не срываю. Тщательно вычитываю свои работы.

Образование: высшее медико-биологическое ( медицинский биолог, эколог)

                      Получаю высшее психологическое (медицинская психология)

Опыт работы копирайтером, рерайтером, автором статей: 2009-2011 г. Настоящее время.

Любимые темы: медицина, красота,здоровый образ жизни, психология, строительство,, сельское хозяйство, фармакология

Профессиональные качества: ответственность,высокая уникальность текстов, пунктуальность, быстрая обучаемость,четко соблюдаю ТЗ

Специализация: информационный стиль, технические тексты, описания товаров