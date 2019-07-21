Знаний не достаточно, необходимо ПРИМЕНЯТЬ их. Желания не достаточно, необходимо ДЕЛАТЬ. (Брюс Ли)

Немного о себе.

Всегда любила учиться, продолжаю это делать и сейчас. Освоила новую профессию — транскрибатор и хочу применять ее на практике.

Работала руководителем учреждения, поэтому требовательна в первую очередь к себе. Добросовестно отношусь к выполнению задач и всегда укладываюсь в обещанные сроки.

С удовольствием помогаю людям.