Знаний не достаточно, необходимо ПРИМЕНЯТЬ их. Желания не достаточно, необходимо ДЕЛАТЬ. (Брюс Ли)
Немного о себе.
Всегда любила учиться, продолжаю это делать и сейчас. Освоила новую профессию — транскрибатор и хочу применять ее на практике.
Работала руководителем учреждения, поэтому требовательна в первую очередь к себе. Добросовестно отношусь к выполнению задач и всегда укладываюсь в обещанные сроки.
С удовольствием помогаю людям.
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Транскрибация
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