Yulya2706

Юлия Yulya2706

 
71 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Знаний не достаточно, необходимо ПРИМЕНЯТЬ их. Желания не достаточно,  необходимо ДЕЛАТЬ. (Брюс Ли)

Немного о себе.

Всегда любила учиться, продолжаю это делать и сейчас. Освоила новую профессию — транскрибатор и хочу применять ее на практике.

Работала руководителем учреждения, поэтому требовательна в первую очередь к себе.  Добросовестно отношусь к выполнению задач и всегда укладываюсь в обещанные сроки.

С удовольствием помогаю людям.

Транскрибация
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$1/час
от 1 дня
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