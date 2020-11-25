Веб-дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Женя, я веб-дизайнер. Развиваюсь в UI/UX и веб-дизайне на протяжении полугода. Готов взяться за создание дизайна одностраничных сайтов (лендингов) за относительно небольшую плату.

Мои качества.

Ответственно отношусь к работе;

Креативность мышления;

Умение принимать самостоятельные решения;

Умение работать с большим объемом информации;

Ориентированность на результат;

Инициативность.