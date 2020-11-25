Веб-дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Женя, я веб-дизайнер. Развиваюсь в UI/UX и веб-дизайне на протяжении полугода. Готов взяться за создание дизайна одностраничных сайтов (лендингов) за относительно небольшую плату.
Мои качества.
Ответственно отношусь к работе;
Креативность мышления;
Умение принимать самостоятельные решения;
Умение работать с большим объемом информации;
Ориентированность на результат;
Инициативность.
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Портфолио
- UniCredit Bank | UI REDESIGN |38 просмотров
- CHARISMA46 просмотров