YuraKR

Юрий Чабаненко YuraKR

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Заказываю Комментарии на Гугл Картах

Заказываю комментарии на Гугл Картах по следующим темам:

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    Необходимо разместить 20 уникальных отзывов на Гугл Картах для указанных предприятий Кривого Рога. Проверка наличия номера телефона, уникальность текста и соответствие теме сайта обязательны. Отзывы размещаются с 20 различных аккаунтов, каждый из которых должен выглядеть как человекоподобный профиль. Указаны ссылки на страницы для написания отзывов.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад