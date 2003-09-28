YuraPashkovskyy

Качественые логотипы, баннеры, обработка фотографий под разные стили и разные тематики, ретушь фото, превью.

- Большой опыт и профессионализм

- Легкость в общение

- Творческий подход к задаче

- Соблюдение сроков

Здраствуйте, меня зовут Юрий, я графический дизайнер

Имею большой опыт в разработке логотипов, баннеров, обработкою фото на различные тематики

с душой подхожу к своей работе.

Для меня очень важно что бы клиент остался доволен и получил первоклассную работу.

Вникаю во все детали развернутого тех. задания, что дает возможность получить желаемый

для клиента результат и достойную работу в моем портфолио.

С радостью обсуждаю все рабочие моменты.

Постоянным клиентам всегда иду на встречу.