YuraPashkovskyy

Качественые логотипы, баннеры, обработка фотографий под разные стили и разные тематики, ретушь фото, превью.
- Большой опыт и профессионализм
- Легкость в общение
- Творческий подход к задаче
- Соблюдение сроков
Здраствуйте, меня зовут Юрий, я графический дизайнер
Имею большой опыт в разработке логотипов, баннеров, обработкою фото на различные тематики
с душой подхожу к своей работе.
Для меня очень важно что бы клиент остался доволен и получил первоклассную работу.
Вникаю во все детали развернутого тех. задания, что дает возможность получить желаемый
для клиента результат и достойную работу в моем портфолио.
С радостью обсуждаю все рабочие моменты.
Постоянным клиентам всегда иду на встречу.