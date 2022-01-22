Yura_kozhokar

Сергий Бану Yura_kozhokar

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно сделать телеграм бота

    Требуется разработать простого телеграм бота с использованием 1С-программирования. Бот не сложный, пример работы будет предоставлен в личных сообщениях для вдохновения и понимания задачи.

    1С-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать телеграм бота

    Требуется разработать телеграм бота, аналогичного указанному примеру, с изменением текста. Основная задача заключается в создании функционала, схожего с оригинальным ботом.

    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад