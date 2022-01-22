Yura_kozhokar

Требуется разработать простого телеграм бота с использованием 1С-программирования. Бот не сложный, пример работы будет предоставлен в личных сообщениях для вдохновения и понимания задачи.
1С-программирование11 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется разработать простого телеграм бота с использованием 1С-программирования. Бот не сложный, пример работы будет предоставлен в личных сообщениях для вдохновения и понимания задачи.
Требуется разработать телеграм бота, аналогичного указанному примеру, с изменением текста. Основная задача заключается в создании функционала, схожего с оригинальным ботом.