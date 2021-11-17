Yurcenson

Юрий Yurcenson

 
33 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оптимальный выбор - вёрстка сайтов по макету и по ТЗ. Адаптивность, БЭМ, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

Предоставляю заказчику оптимальный выбор услуги цена - качество!

Делаю вёрстку на основе готовых макетов или по техническому заданию(если так хочет заказчик)

Разрабатываю адаптивную вёрстку сайта на основе версии для ПК

Гарантия на выполненную работу. В течении двух недель после сдачи работы, я сразу  и бесплатно исправляю ошибки которые были пропущены в ходе работы и замечены позже.

Виды работ:

  • Адаптивная кроссбраузерная вёрстка
  • Верстка PSD, Figma, Sketch, Zeplin
  • CSS3/JavaScript анимация
  • Ajax запросы
  • доработка скриптов на PHP
  • работа с API
  • оптимизация кода PHP
  • правка PHP, работа с MySQL
Для заказчика:

- не беру предоплату

- готов приступить немедленно

- всегда на связи

- бесплатная консультация по макетам и пр.

Контакты:

- E-mail: [email protected]

- Telegram

PHPJavascriptMySQLHTMLFigmajQueryAjaxДоработка скриптаSketch