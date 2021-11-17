Оптимальный выбор - вёрстка сайтов по макету и по ТЗ. Адаптивность, БЭМ, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

Предоставляю заказчику оптимальный выбор услуги цена - качество!

Делаю вёрстку на основе готовых макетов или по техническому заданию(если так хочет заказчик)

Разрабатываю адаптивную вёрстку сайта на основе версии для ПК

Гарантия на выполненную работу. В течении двух недель после сдачи работы, я сразу и бесплатно исправляю ошибки которые были пропущены в ходе работы и замечены позже.

Виды работ:

Адаптивная кроссбраузерная вёрстка

Верстка PSD, Figma, Sketch, Zeplin

CSS3/JavaScript анимация

Ajax запросы

доработка скриптов на PHP

работа с API

оптимизация кода PHP

правка PHP, работа с MySQL

- не беру предоплату

- готов приступить немедленно

- всегда на связи

- бесплатная консультация по макетам и пр.

Контакты:

- E-mail: [email protected]

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