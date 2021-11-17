Оптимальный выбор - вёрстка сайтов по макету и по ТЗ. Адаптивность, БЭМ, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery
Предоставляю заказчику оптимальный выбор услуги цена - качество!
Делаю вёрстку на основе готовых макетов или по техническому заданию(если так хочет заказчик)
Разрабатываю адаптивную вёрстку сайта на основе версии для ПК
Гарантия на выполненную работу. В течении двух недель после сдачи работы, я сразу и бесплатно исправляю ошибки которые были пропущены в ходе работы и замечены позже.
Виды работ:
- Адаптивная кроссбраузерная вёрстка
- Верстка PSD, Figma, Sketch, Zeplin
- CSS3/JavaScript анимация
- Ajax запросы
- доработка скриптов на PHP
- работа с API
- оптимизация кода PHP
- правка PHP, работа с MySQL
- не беру предоплату
- готов приступить немедленно
- всегда на связи
- бесплатная консультация по макетам и пр.
Контакты:
- E-mail: [email protected]