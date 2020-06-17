Yuriisw1

Юрий Yuriisw1

 
24 годаПольша/Варшава
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Иногда мы не получаем то, что хотим. Тогда мы получаем то, что нам нужно. HTML, CSS/SCSS, Jquery, Bootstrap 4, Figma, GUlP и не только!

Здравствуйте,Уважаемый Заказчик! \ (•◡•) /

Вы в поисках грамотного дизайна или быть может вам нужна качественная верстка?Нет, точно, вы хотите чтобы вашим ресурсом было удобно и безопасно управлять с помощью Wordpress или Opencart?А может, все и сразу ?

Тогда, добро пожаловать, к сотрудничеству! Я всегда заинтересован, чтобы в партнерстве остались довольны обе стороны, а также,чтобы работа была выполнена в срок и качественно. Довольный клиент - довольный исполнитель.

Адаптивность ресурса на выходе, валидность кода и оптимизация по поисковым системам, удобное и продуманное использование CMS. 

Мои преимущества:

  • Время. Знаю у вас много дел и мало времени, я ценю это. Минимальное количество лишних вопросов и максимальная эффективность.
  • Деньги. Всегда приемлемая цена и скидки при вежливом разговоре. Адаптивная верстка на основе макетов для ПК, и отсутствие надобности в дополнительных макетах.
  • Гарантия. В течении следующего месяца после передачи папки с файлами я обязуюсь исправить все случайно пропущенные ошибки. Конечно же, бесплатно! Если что-то пойдет не так, я верну деньги.
Дизайн и ре-дизайн сайтов:

  • Figma
  • Abode XD
"Вывод в мир" макета с помощью:

  • HTML 5
  • Seo-friendly
  • Семантика
  • Оптимизация
  • Методология БЭМ
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  • CSS/SCSS
  • Анимация
  • Flex-box
  • Grid
  • Работа с нестандартными шрифтами

А также, другие технологии:

  • Bootsrap 3&4
  • JQUERY
Управление сайтом:

  • Wordpress
  • Opencart ecommerce

Работа с исходниками из:

  • Figma
  • Avocode
  • Zeplin
Для связи:

Gmail Почта: [email protected]

Telegram 

Вконтакте﻿

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Юрий 

WordPressOpenCartДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQuerySCSSGulp