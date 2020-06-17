Иногда мы не получаем то, что хотим. Тогда мы получаем то, что нам нужно. HTML, CSS/SCSS, Jquery, Bootstrap 4, Figma, GUlP и не только!

Здравствуйте,Уважаемый Заказчик! \ (•◡•) /

Вы в поисках грамотного дизайна или быть может вам нужна качественная верстка?Нет, точно, вы хотите чтобы вашим ресурсом было удобно и безопасно управлять с помощью Wordpress или Opencart?А может, все и сразу ?

Тогда, добро пожаловать, к сотрудничеству! Я всегда заинтересован, чтобы в партнерстве остались довольны обе стороны, а также,чтобы работа была выполнена в срок и качественно. Довольный клиент - довольный исполнитель.

Адаптивность ресурса на выходе, валидность кода и оптимизация по поисковым системам, удобное и продуманное использование CMS.

Мои преимущества:

Время. Знаю у вас много дел и мало времени, я ценю это. Минимальное количество лишних вопросов и максимальная эффективность.

Деньги. Всегда приемлемая цена и скидки при вежливом разговоре. Адаптивная верстка на основе макетов для ПК, и отсутствие надобности в дополнительных макетах.

Гарантия. В течении следующего месяца после передачи папки с файлами я обязуюсь исправить все случайно пропущенные ошибки. Конечно же, бесплатно! Если что-то пойдет не так, я верну деньги.

Figma

Abode XD

HTML 5

Seo-friendly

Семантика

Оптимизация

Методология БЭМ

CSS/SCSS

Анимация

Flex-box

Grid

Работа с нестандартными шрифтами

А также, другие технологии:

Bootsrap 3&4

JQUERY

Wordpress

Opencart + ecommerce

Работа с исходниками из:

Figma

Avocode

Zeplin

Gmail Почта: [email protected]

Telegram

Вконтакте﻿

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Юрий