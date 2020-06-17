Иногда мы не получаем то, что хотим. Тогда мы получаем то, что нам нужно. HTML, CSS/SCSS, Jquery, Bootstrap 4, Figma, GUlP и не только!
Здравствуйте,Уважаемый Заказчик! \ (•◡•) /
Вы в поисках грамотного дизайна или быть может вам нужна качественная верстка?Нет, точно, вы хотите чтобы вашим ресурсом было удобно и безопасно управлять с помощью Wordpress или Opencart?А может, все и сразу ?
Тогда, добро пожаловать, к сотрудничеству! Я всегда заинтересован, чтобы в партнерстве остались довольны обе стороны, а также,чтобы работа была выполнена в срок и качественно. Довольный клиент - довольный исполнитель.
Адаптивность ресурса на выходе, валидность кода и оптимизация по поисковым системам, удобное и продуманное использование CMS.
Мои преимущества:
- Время. Знаю у вас много дел и мало времени, я ценю это. Минимальное количество лишних вопросов и максимальная эффективность.
- Деньги. Всегда приемлемая цена и скидки при вежливом разговоре. Адаптивная верстка на основе макетов для ПК, и отсутствие надобности в дополнительных макетах.
- Гарантия. В течении следующего месяца после передачи папки с файлами я обязуюсь исправить все случайно пропущенные ошибки. Конечно же, бесплатно! Если что-то пойдет не так, я верну деньги.
- Figma
- Abode XD
- HTML 5
- Seo-friendly
- Семантика
- Оптимизация
- Методология БЭМ
- CSS/SCSS
- Анимация
- Flex-box
- Grid
- Работа с нестандартными шрифтами
- Bootsrap 3&4
- JQUERY
- Wordpress
- Opencart + ecommerce
Работа с исходниками из:
- Figma
- Avocode
- Zeplin
Gmail Почта: [email protected]
С уважением, Юрий
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