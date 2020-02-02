Разработка всех видов сайтов. Профессиональная верстка. Wordpress, Opencart

Fullstack разработчик. 4 года опыта работы в digita агентстве. Больше 50-ти закрытых проектов.

HTML5, CSS3 (SASS, Grunt, Gulp),БЭМ, JavaScript, React, JQuery, PHP. Кроссбраузерная, адаптивная и SEO верстка.

Сайт под ключ.

CMS - Wordpress, Opencart

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ (landing и корпоративные) на Wordpress:

https://serious-power.000webhostapp.com/

https://datapowers.ai/

http://vrebro.com/

https://smokesommelier.com

https://alsavique.com

https://ruta-service.com.ua

https://onyx-trade.com

https://serious.com.ua/

https://serious.com.ua/zakazat-site/

https://serious.com.ua/smokesommelier/

https://serious.com.ua/alsavique/

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ (интернет-магазин) на Opencart:

http://stm-fencing.shop

https://tiny-feet.com.ua

http://ulman.freedomain.thehost.com.ua ( в стадии наполнения, демо хост)

https://masque.com.ua/

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Мои контакты:

Telegram: @yuriyfedechko

SKYPE: facebook:fedechkoyura

EMAIL: [email protected]

FB: https://www.facebook.com/yuriy.fedechko