Разработка всех видов сайтов. Профессиональная верстка. Wordpress, Opencart
Fullstack разработчик. 4 года опыта работы в digita агентстве. Больше 50-ти закрытых проектов.
HTML5, CSS3 (SASS, Grunt, Gulp),БЭМ, JavaScript, React, JQuery, PHP. Кроссбраузерная, адаптивная и SEO верстка.
Сайт под ключ.
CMS - Wordpress, Opencart
ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ (landing и корпоративные) на Wordpress:
https://serious-power.000webhostapp.com/
https://serious.com.ua/zakazat-site/
https://serious.com.ua/smokesommelier/
https://serious.com.ua/alsavique/
ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ (интернет-магазин) на Opencart:
http://ulman.freedomain.thehost.com.ua ( в стадии наполнения, демо хост)
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Мои контакты:
Telegram: @yuriyfedechko
SKYPE: facebook:fedechkoyura
EMAIL: [email protected]
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