• Сторисмейкер
Создание креативных сторис для инстаграма. Оформление, обработка фото, подбор текста, создание контент плана
• Стоп-моушен анимации
• Визуальный ассистент
Создание сетки, дизайн иконок, подбор референсов, разработка концепции.
•Полиграфия
Разработка дизайна буклетов, брошюр, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции, чек-листы, гайд, сертификаты.
• Рисую иллюстрации по фото, стикеры
• Наружная реклама и digital
Дизайн баннеров. Разработка личного стиля для социальных сетей, создание иконок.
• Брендинг
Разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, меню т.д.).
Если вы хотите оценить мои навыки, вы можете посмотреть мое портфолио)
С нетерпением жду Вашего сообщения!
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