Полиграфия, анимации, баннеры, иллюстрации, презентации

• Сторисмейкер

Создание креативных сторис для инстаграма. Оформление, обработка фото, подбор текста, создание контент плана

• Стоп-моушен анимации

• Визуальный ассистент

Создание сетки, дизайн иконок, подбор референсов, разработка концепции.

•Полиграфия

Разработка дизайна буклетов, брошюр, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции, чек-листы, гайд, сертификаты.

• Рисую иллюстрации по фото, стикеры

• Наружная реклама и digital

Дизайн баннеров. Разработка личного стиля для социальных сетей, создание иконок.

• Брендинг

Разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, меню т.д.).

Если вы хотите оценить мои навыки, вы можете посмотреть мое портфолио)

С нетерпением жду Вашего сообщения!