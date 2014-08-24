Пишу, потому что живу ...
Пишу давно, но на любительском уровне, для себя, родных и близких. Просто, легко и с юмором. Сейчас решила окунуться с головой в любимое дело. Знаю, что начинать что-то новое тяжело, но я буду стараться. Если Вы поможете мне освоиться, я порадую Вас хорошей статьей )
http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/moya-sem_ya/neuzheli-ya-mama.html
http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/moya-sem_ya/kto-on-muzh-ili-marsianin.html
http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/detskiy-prazdnik/%22konkursy-na-novyy-god%22.html
Личная страничка
http://www.mama.mk.ua/forum/znakomstva-vecherinki-vstrechi-poezdki/lichnaya-stranichka-dnevnik/4380/o-chem-molchu.html?page=1
эл.адрес: [email protected]
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
9 лет назад
Юлия оперативно справилась с заданием, творчески подошла к выполнению. Все требования ТЗ были точно исполнены. Благодарю за отличную работу! Продолжаем сотрудничество)
Ответный отзыв
Спасибо огромное, Татьяне, за терпение и помощь в работе. Ответственный и положительный со всех сторон человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#861
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#598
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2835