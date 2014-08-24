Пишу, потому что живу ...

Пишу давно, но на любительском уровне, для себя, родных и близких. Просто, легко и с юмором. Сейчас решила окунуться с головой в любимое дело. Знаю, что начинать что-то новое тяжело, но я буду стараться. Если Вы поможете мне освоиться, я порадую Вас хорошей статьей )

http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/moya-sem_ya/neuzheli-ya-mama.html

http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/moya-sem_ya/kto-on-muzh-ili-marsianin.html

http://www.mama.mk.ua/articles/statji-saita/detskiy-prazdnik/%22konkursy-na-novyy-god%22.html

Личная страничка

http://www.mama.mk.ua/forum/znakomstva-vecherinki-vstrechi-poezdki/lichnaya-stranichka-dnevnik/4380/o-chem-molchu.html?page=1

эл.адрес: [email protected]