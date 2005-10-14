Frontend разработчик

Опытный фронтенд разработчик с опытом работы в индустрии веб-разработки более 3 лет. Специализируюсь на HTML, CSS, JavaScript, фреймворках Vue.js, Django, Express.js. Готов взяться за проекты любой сложности, гарантирую качественное исполнение и соблюдение сроков. Гибкий график работы, отличное владение английским языком. Готов воплощать ваши идеи в успешные веб-проекты.