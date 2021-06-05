Yuukari

Дмитриев Yuukari

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack web developer

Привет! Меня зовут Алексей, и я специализируюсь на веб-разработке.

Что умею, и чем занимаюсь:

  • Разработка сайтов с нуля. Делаю сайт без использования каких либо готовых CMS, пишу свою админку, авторизацию, серверное API и т.д.
  • Разработка сайтов под CMS, в основном WordPress
  • Интеграция сайтов с различными CRM и другими сервисами
  • Pixel Perfect верстка макетов из Figma
  • Разработка Telegram ботов
Владею и работаю со следующими технологиями:

Frontend:

  • Базовый стек HTML/CSS/JavaScript (jQuery, Native)
  • Bootstrap/Semantic UI
  • React в связке с Redux
  • Gulp
Backend:

  • PHP 7+
  • Node.js (Express)
  • MySQL, MongoDB
Реализую ваш проект в сроки за адекватную цену

Портфолио