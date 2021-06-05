Full-stack web developer

Привет! Меня зовут Алексей, и я специализируюсь на веб-разработке.

Что умею, и чем занимаюсь:

Разработка сайтов с нуля. Делаю сайт без использования каких либо готовых CMS, пишу свою админку, авторизацию, серверное API и т.д.

Разработка сайтов под CMS, в основном WordPress

Интеграция сайтов с различными CRM и другими сервисами

Pixel Perfect верстка макетов из Figma

Разработка Telegram ботов

Frontend:

Базовый стек HTML/CSS/JavaScript (jQuery, Native)

Bootstrap/Semantic UI

React в связке с Redux

Gulp

Backend:

PHP 7+

Node.js (Express)

MySQL, MongoDB

Реализую ваш проект в сроки за адекватную цену