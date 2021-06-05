Full-stack web developer
Привет! Меня зовут Алексей, и я специализируюсь на веб-разработке.
Что умею, и чем занимаюсь:
- Разработка сайтов с нуля. Делаю сайт без использования каких либо готовых CMS, пишу свою админку, авторизацию, серверное API и т.д.
- Разработка сайтов под CMS, в основном WordPress
- Интеграция сайтов с различными CRM и другими сервисами
- Pixel Perfect верстка макетов из Figma
- Разработка Telegram ботов
Frontend:
- Базовый стек HTML/CSS/JavaScript (jQuery, Native)
- Bootstrap/Semantic UI
- React в связке с Redux
- Gulp
- PHP 7+
- Node.js (Express)
- MySQL, MongoDB
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Портфолио
- Quicksell - магазин игровых аккаунтов54 просмотра
- Naomi Exchanger - обменник VK Coin38 просмотров
- Quicklink - сервис сокращения ссылок29 просмотров