Дизайнер - Люблю, то что делаю!
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Выполняю работу быстро, качественно по приемлемым ценам.
Высшее образование по специальности "Дизайн"
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: zavarina.work
Предоставляю услуги :
- Разработка логотипа
- Разработка фирменного стиля
- Разработка дизайна для баннеров и прочих видов рекламы
- Разработка дизайна сайта
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
- Adobe Photoshop
- SketchUp
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
8 лет назад
Очень довольна работой. Всегда на связи в скайпе и в почте. Рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
Катя четко ставит задачи, всегда есть на связи, приятная и корректная в общении. Все совместные проекты оплачены. Рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Наталия очень четко и оперативно решила поставленную задачу. Работа выполнена на высоком уровне!
Ответный отзыв
Рекомендую! Правильно и четко сформулированы задачи, быстрая оплата, всегда на связи. Приятный в общении заказчик.
$10
10 баллов
8 лет назад
Наталии - респект. Сработала быстро и эффективно. Учла все пожелания до мелочей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Вежливый, порядочный. Четкие корректировки и моментальная оплата. Рекомендую!