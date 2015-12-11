Z-Akaju

Наталия Z-Akaju

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер - Люблю, то что делаю!

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Выполняю работу быстро, качественно по приемлемым ценам.

Высшее образование по специальности "Дизайн"

Контакты: 

e-mail: [email protected]

skype: zavarina.work 

Предоставляю услуги :

  • Разработка логотипа
  • Разработка фирменного стиля
  • Разработка дизайна для баннеров и прочих видов рекламы
  • Разработка дизайна сайта
Работаю в программах:

  • Adobe Illustrator
  • Corel Draw
  • Adobe Photoshop
  • SketchUp
Дизайн сайтаIllustratorSketchUpPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$18
10 баллов
8 лет назад
Нужно нарисовать логотип
Очень довольна работой. Всегда на связи в скайпе и в почте. Рекомендую! Спасибо!
Катя четко ставит задачи, всегда есть на связи, приятная и корректная в общении. Все совместные проекты оплачены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Hool
Илья 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип для кафе
Наталия очень четко и оперативно решила поставленную задачу. Работа выполнена на высоком уровне!
Рекомендую! Правильно и четко сформулированы задачи, быстрая оплата, всегда на связи. Приятный в общении заказчик.
Ответный отзыв
sk2200011
Степан 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 2 логотипа-аватара для 2х групп ВК.
Наталии - респект. Сработала быстро и эффективно. Учла все пожелания до мелочей. Рекомендую.
Отличный заказчик! Вежливый, порядочный. Четкие корректировки и моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв