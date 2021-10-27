—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
2 года назад
Работа была выполнена в оговорённые сроки. Проблем с коммуникацией не было.
Ответный отзыв
Понравилось работать, все сделали очень быстро и организованно. Оплата была сразу. Рекомендую к работе !
$15
10 баллов
2 года назад
Все было сделано просто супер, в период работы дал Ростиславу еще один заказ очень горели сроки, все было сделано максимально быстро и четко, потом Ростислав вернулся к основному заказу и сделал все быстрее чем были указаны сроки. Всем рекомендую и сам буду обращаться!
Ответный отзыв
Человек профессионал с которым приятно работать, предоставил все нужные файлы и даже больше. Выплаты были вовремя, коммуникабельный и правильно ставит задачи.
$19
10 баллов
2 года назад
Понравилось работать с Ростиславом, ответственный исполнитель. Передал работу раньше, чем оговаривалось. Быстро и чётко работает.
Ответный отзыв
Анна человек, который умеет правильно поставить задачу и к тому же коммуникабельный, быстро отвечая на все вопросы и приятно общаясь. Оплата прошла во время, все отлично!