Все было сделано просто супер, в период работы дал Ростиславу еще один заказ очень горели сроки, все было сделано максимально быстро и четко, потом Ростислав вернулся к основному заказу и сделал все быстрее чем были указаны сроки. Всем рекомендую и сам буду обращаться!