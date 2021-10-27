ZF-RosT

Ростислав ZF-RosT

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
t_darra
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Перевести с русского на англ доклад по маркетингу (2 страницы)
Работа была выполнена в оговорённые сроки. Проблем с коммуникацией не было.
Понравилось работать, все сделали очень быстро и организованно. Оплата была сразу. Рекомендую к работе !
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Serjio_Bellini
Сергей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Перевод с украинского на английский
Все было сделано просто супер, в период работы дал Ростиславу еще один заказ очень горели сроки, все было сделано максимально быстро и четко, потом Ростислав вернулся к основному заказу и сделал все быстрее чем были указаны сроки. Всем рекомендую и сам буду обращаться!
Человек профессионал с которым приятно работать, предоставил все нужные файлы и даже больше. Выплаты были вовремя, коммуникабельный и правильно ставит задачи.
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PichuginaAnna21
Анна 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$19
10 баллов
2 года назад
Нужно перевести схему в ms visio
Понравилось работать с Ростиславом, ответственный исполнитель. Передал работу раньше, чем оговаривалось. Быстро и чётко работает.
Анна человек, который умеет правильно поставить задачу и к тому же коммуникабельный, быстро отвечая на все вопросы и приятно общаясь. Оплата прошла во время, все отлично!
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