Разработка и доработка решений на базе 1С (конфигурации бухгалтерия, УТП, УНФ, Розница, УТ, УПП).
- доработка типовых конфигураций (Бухгалтерия, Управление торговым предприятием, Управление небольшой фирмой, Розница, Управление торговлей, Управление производственным предприятием)
- разработка модулей, документов, отчетов и обработок с нуля
- доработка не типовых конфигураций
- внедрения Web-сервисов и HTTP-сервисов с использованием технологии JSON
- внедрение распределенной информационной базы для сети розничных магазинов
- разработка мобильных приложений
- обновление конфигураций
- написание инструкций пользователям
Портфолио
- Прайс-лист461 просмотр
- Акцизные накладные453 просмотра
- Система заявок344 просмотра
- Доработка и разработка решений на базе 1С373 просмотра
1С-программирование
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$13/час
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