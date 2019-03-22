ZMaryna

Марина ZMaryna

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Разработка и доработка решений на базе 1С (конфигурации бухгалтерия, УТП, УНФ, Розница, УТ, УПП).

  • доработка типовых конфигураций (Бухгалтерия, Управление торговым предприятием, Управление небольшой фирмой, Розница, Управление торговлей, Управление производственным предприятием)
  • разработка модулей, документов, отчетов и обработок с нуля
  • доработка не типовых конфигураций
  • внедрения Web-сервисов и HTTP-сервисов с использованием технологии JSON
  • внедрение распределенной информационной базы для сети розничных магазинов
  • разработка мобильных приложений
  • обновление конфигураций
  • написание инструкций пользователям
Портфолио
1С-программирование
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$13/час
#64