Z_Valentin

- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка на HTML5, CSS3.
- Создание web сайтов на основе CMS Joomla, WordPress, верстка, дизайн.
- Разработка web сайтов, включая все этапы от изготовления макета дизайна до внутренней оптимизации (SEO).
- Расширения для CMS Joomla (модули, плагины, компоненты, шаблоны) WordPress.
- Программирование на Java Script (jQuery)
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Валентин, отличный исполнитель. Сделал верстку в оговоренный срок, все правки были внесены оперативно и так как нужно. Рекомендую как ответственного исполнителя. Будем работать и в дальнейшем!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую! Готов сотрудничать дальше.