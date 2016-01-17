Z_Valentin

Валентин Z_Valentin

 
38 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

-  Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка на HTML5, CSS3.

-  Создание web сайтов на основе CMS  Joomla, WordPress, верстка, дизайн.

-  Разработка web сайтов, включая все этапы от изготовления макета дизайна до внутренней оптимизации (SEO).

-  Расширения для CMS Joomla (модули, плагины, компоненты, шаблоны) WordPress.

-  Программирование на Java Script (jQuery)

WordPressHTMLJoomlajQueryJava
Отзывы заказчиков
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сверстать две страницы из PSD
Валентин, отличный исполнитель. Сделал верстку в оговоренный срок, все правки были внесены оперативно и так как нужно. Рекомендую как ответственного исполнителя. Будем работать и в дальнейшем!
Хороший заказчик, рекомендую! Готов сотрудничать дальше.
Ответный отзыв