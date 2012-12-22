ZaLiPaKi

Объединение Творческое ZaLiPaKi

 
35 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Творческое Объединение ZaLiPaKi

- разработка сайта "под ключ"

- продвижение сайта

- дизайнерские работы

- написание сценариев к рекламных роликов

- написание рекламных текстов

- диктор, запись аудиороликов

- обработка звука

- съемка и монтаж видео

- проведение вечеринок, торжеств, корпоративов

- переводы

- перевод и озвучка (фильмы, сериалы, мультфильмы)

- консультации и приватные занятия по компьютерным дисциплинам

- проектировка и постройка больших и малых локальных сетей "под ключ".

- настройка любого ПО

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