Творческое Объединение ZaLiPaKi
- разработка сайта "под ключ"
- продвижение сайта
- дизайнерские работы
- написание сценариев к рекламных роликов
- написание рекламных текстов
- диктор, запись аудиороликов
- обработка звука
- съемка и монтаж видео
- проведение вечеринок, торжеств, корпоративов
- переводы
- перевод и озвучка (фильмы, сериалы, мультфильмы)
- консультации и приватные занятия по компьютерным дисциплинам
- проектировка и постройка больших и малых локальных сетей "под ключ".
- настройка любого ПО
Портфолио
- GTS - Global Telecommunication Systems185 просмотров
- Продюссерский центр "Нота"184 просмотра
- Туристическое агенство "Алые паруса"170 просмотров
- Street fashion [by Firma] - магазин170 просмотров
- Твойтурецкий.рф167 просмотров