Александр Забродин Zabrik_zZabrik_z
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание видеопрезентаций и видеооткрыток
Добрый день. Меня зовут Александр. Я уже год занимаюсь созданием видеопезентаций (для бизнеса, обучающие и тд), а также видеооткрыток на любые праздники. Работы можно посмотреть в профиле.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приглашение на корпоратив 202058 просмотров
- Знакомство54 просмотра
- Подарок на свадьбу.53 просмотра
- НГ202156 просмотров