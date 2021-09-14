Zabrik_z

Александр Забродин Zabrik_z

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание видеопрезентаций и видеооткрыток

Добрый день. Меня зовут Александр. Я уже год занимаюсь созданием видеопезентаций (для бизнеса, обучающие и тд), а также видеооткрыток на любые праздники. Работы можно посмотреть в профиле.

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