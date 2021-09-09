Обо мне:
Привет, меня зовут Александр, мне 21 год. Учусь в университете на программиста. Изучаю такие языки как C#, С++ и Java. Ко всему этому еще я веб-дизайнер. Очень нравится детально прорабатывать дизайн сайтов и мобильных приложений. К тому же я очень хорошо рисую, что дает мне преимущество в создании дизайна. Каждый день стараюсь совершенствовать свои навыки, нахожу много новых способов и фишек для реализации дизайна. Так же прошел курсы веб-дизайна, файл прикрепил. Всегда привлекает что-то новое, неизведанное меня не пугает и тем более не остановит!
Преимущества работы со мной:
- Выполнение работы в срок.
- Экономия средств.
- Гарантия выполнения работ ( Не брошу работу, пока не закончу!)
Дизайн лендингов 3-5 дней 65-132$.
Интернет-магазин 7-10 дней 165-265$.
Со мной удобно работать. Для меня важно, чтобы заказчик остался доволен!
Беру заказ без предоплаты и приступаю к работе сразу.
Контакты:
WhatsApp: 89600362009
Программы, в которых я работаю:
- Figma
- Adobe Photoshop
Языки:
- Русский
- Английский
- Немецкий
- Татарский
Контакты
WhatsApp: 89600362009
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