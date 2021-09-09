Качественный и оригинальный дизайн любой сложности. Выполнение в срок!

Обо мне:

Привет, меня зовут Александр, мне 21 год. Учусь в университете на программиста. Изучаю такие языки как C#, С++ и Java. Ко всему этому еще я веб-дизайнер. Очень нравится детально прорабатывать дизайн сайтов и мобильных приложений. К тому же я очень хорошо рисую, что дает мне преимущество в создании дизайна. Каждый день стараюсь совершенствовать свои навыки, нахожу много новых способов и фишек для реализации дизайна. Так же прошел курсы веб-дизайна, файл прикрепил. Всегда привлекает что-то новое, неизведанное меня не пугает и тем более не остановит!

Преимущества работы со мной:

Выполнение работы в срок.

Экономия средств.

Гарантия выполнения работ ( Не брошу работу, пока не закончу!)

Дизайн лендингов 3-5 дней 65-132$.

Интернет-магазин 7-10 дней 165-265$.

Со мной удобно работать. Для меня важно, чтобы заказчик остался доволен!

Беру заказ без предоплаты и приступаю к работе сразу.

Контакты:

[email protected]﻿

WhatsApp: 89600362009

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Программы, в которых я работаю:

Figma

Adobe Photoshop

Разбираюсь в разработке лендингов, интернет-магазинов, сервисов, мобильных приложений, прототипов, а так же UX/UI дизайна

Языки:

Русский

Английский

Немецкий

Татарский

Behance

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Контакты

[email protected]﻿

WhatsApp: 89600362009

Telegram

Instagram

Вконтакте