Качественная, адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, чистый код.

Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!

Почему вы должны выбрать меня?

Соответствие макету и надежность . Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.

Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы.

Интеграция в CMS. Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом : (WordPress, Bitrix, OpenCart и др.)

Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из Figma, PSD, Adobe XD, Sketch.

CSS\JS анимации.

Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), БЭМ, SCSS, Tailwindcss, JavaScript, React, Next.js

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/ZaharElistratov/portfolio/

Контакты:

Есть возможность работать по договору