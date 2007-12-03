ZaharElistratov

Захар Елистратов ZaharElistratov

 
16 летРоссия/Самара
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Качественная, адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, чистый код.

Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!

Почему вы должны выбрать меня?

  • Соответствие макету и надежность. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.

  • Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы.

  • Интеграция в CMS. Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: (WordPress, Bitrix, OpenCart и др.)

  • Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

  • Верстаю из Figma, PSD, Adobe XD, Sketch.

  • CSS\JS анимации.

  • Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), БЭМ, SCSS, Tailwindcss, JavaScript, React, Next.js

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/ZaharElistratov/portfolio/

Контакты:

Есть возможность работать по договору

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSFigmaReactSCSSNext.js