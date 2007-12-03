Захар Елистратов ZaharElistratovZaharElistratov
Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!
Почему вы должны выбрать меня?
Соответствие макету и надежность. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.
Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы.
Интеграция в CMS. Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: (WordPress, Bitrix, OpenCart и др.)
Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
Верстаю из Figma, PSD, Adobe XD, Sketch.
CSS\JS анимации.
Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), БЭМ, SCSS, Tailwindcss, JavaScript, React, Next.js
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/ZaharElistratov/portfolio/
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/ZaharElistratov
Есть возможность работать по договору
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