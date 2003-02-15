Монтажер, могу озвучить видео.

Привет!

Меня зовут Захар.

Занимаюсь монтажем видеороликов, опыта ещё не много, но теорию я знаю хорошо.

 Видеомонтаж сделанный на совесть

✙ Полноформатный монтаж

✙ Рекламные/продающие видеоролики

✙ Контент для социальных сетей

✙ Кастомные или темплейтные промо интро

✙ Рендеры ваших видеороликов

✙ Сюжетные линии и рубрикации контента, сценарии

Почему со мной стоит работать ?

ответственно

☑️ Я оченьотношусь к своей работе

☑️ Сильно заинтересован в каждом проекте , поскольку собираю портфолио и хочу учиться новому

☑️ Готов пойти вам навстречу в вопросе оплаты , поскольку в данный момент для меня самое важное - это опыт , но при этом знаю цену себе и своему времени

☑️ Обычно, работаю без предоплат .

Контакты

Telegram @Umbol

e-mail [email protected]

А также личные сообщения!

С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!