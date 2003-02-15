Монтажер, могу озвучить видео.
Привет!
Меня зовут Захар.
Занимаюсь монтажем видеороликов, опыта ещё не много, но теорию я знаю хорошо.
Видеомонтаж сделанный на совесть✙ Полноформатный монтаж
✙ Рекламные/продающие видеоролики
✙ Контент для социальных сетей
✙ Кастомные или темплейтные промо интро
✙ Рендеры ваших видеороликов
✙ Сюжетные линии и рубрикации контента, сценарии
Почему со мной стоит работать ?
☑️ Я очень ответственно отношусь к своей работе
☑️ Сильно заинтересован в каждом проекте , поскольку собираю портфолио и хочу учиться новому
☑️ Готов пойти вам навстречу в вопросе оплаты , поскольку в данный момент для меня самое важное - это опыт , но при этом знаю цену себе и своему времени
☑️ Обычно, работаю без предоплат.
Контакты
Telegram @Umbol
e-mail [email protected]
А также личные сообщения!
С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$2000
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- А такой звук раздражает by ZAKHAR16 просмотров
- Мои навыки115 просмотров
Отзывы заказчиков
$2000
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!