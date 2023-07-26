Zalexandra

Английский язык. Репетитор. Переводчик
Достижения, навыки, личные качества:
- месяц провела в Канаде, ежедневно практикуя английский и французский языки
- честность, ответственность
- быстрая обучаемость, высокая грамотность в устной и письменной речи
- английский – уровень С1 – филолог по образованию (диплом от 2007 г)
- опыт преподавания языка индивидуально и в группах разных возрастов– 12 лет
- перевод художественных текстов – Eng-Ru/Ru-Eng
- семейное образование по программе «Школа России»- опыт 5 лет
- графический дизайн (диплом от 2011)
- живопись, графика, Photoshop
- видеомонтаж – Adobe Premiere (сертификат от 2019)
- озвучка текстов на русском, английском, украинском и французском языках
- написание коротких художественных текстов на русском и английском языках