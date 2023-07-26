Zalexandra

Английский язык. Репетитор. Переводчик

Достижения, навыки, личные качества:

- месяц провела в Канаде, ежедневно практикуя английский и французский языки

- честность, ответственность

- быстрая обучаемость, высокая грамотность в устной и письменной речи

- английский – уровень С1 – филолог по образованию (диплом от 2007 г)

- опыт преподавания языка индивидуально и в группах разных возрастов– 12 лет

- перевод художественных текстов – Eng-Ru/Ru-Eng

- семейное образование по программе «Школа России»- опыт 5 лет

- графический дизайн (диплом от 2011)

- живопись, графика, Photoshop

- видеомонтаж – Adobe Premiere (сертификат от 2019)

- озвучка текстов на русском, английском, украинском и французском языках

- написание коротких художественных текстов на русском и английском языках