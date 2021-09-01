Копирайтер, журналист, телеведущая, корреспондент, радиоведущая, автор, стихи

1) В 14-16 лет работала ведущей программы "TeenTime" на молодёжном радио "MOLODFM".

Программу, её рубрики придумала сама. Выходила 2 раза в неделю по 1 часу; вела с соведущим; + рекламные интеграции с газированными напитками и кинотеатром.

2) В 17-18 лет - корреспондентка и ведущая молодёжного проекта "Мне нравится".

Выпуски транслировали по телеканалу "Россия 24".

3) В 19-20 - работа в пресс-службе Молодёжного Правительства Саратовской области, главный редакторTelegram-канала.

4) Копирайтинг - написание статей на различные темы ( развлечения, мода, история, искусство, политика и их синтез ) на сайты.

5) Работа в качестве корреспондента на телеканале "Саратов 24".