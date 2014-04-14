Агентство умных текстов Буковки
Бац-бац – и в цель!
Так стреляют наши тексты.
"Буковки" – это 8 копирайтеров и 3 менеджера.
Пишем аппетитные продающие, горячие новости и свежие рерайты, добавляем SEO-изюминку, придирчиво пробуем-редактируем. Мы рады работать с теми, кто разделяет наши интересы в области креативного копирайтинга. Выяснить, сможем ли мы помочь именно Вам, очень просто – с помощью портфолио и дополнительной информации, которой мы с удовольствием поделимся.
Читайте, дегустируйте, заказывайте!
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $11
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга