ZarudnevAlex

Александр Заруднев ZarudnevAlex

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий фронтенд разработчик

Только недавно закончил курсы фронтенда, создаю портфолио. Если вы - дизайнер, особенно начинающий,  я буду очень рад пообщаться на тему взаимовыгодного сотрудничества.