Александр Заруднев ZarudnevAlexZarudnevAlex
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий фронтенд разработчик
Только недавно закончил курсы фронтенда, создаю портфолио. Если вы - дизайнер, особенно начинающий, я буду очень рад пообщаться на тему взаимовыгодного сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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