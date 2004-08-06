Веб-дизайнер
Превью, баннеры для YouTube_____________________________________________________
Портфолио:www.behance.net/arinazavgoro
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Цены:
- Баннер: 8$
- Превью: 6$
Веб-дизайн (UI/UX, лендинги).РАБОТАЮ В FIGME
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Портфолио: www.behance.net/arinazavgoro
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Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30-50% от суммы проекта или поэтапная;
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Способ оплаты:Карта Сбербанк (Mastercard).
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Цены (лендинги):
- Один блок: 25$
- Каждый последующий блок: +25$
- Адаптив один блок (смартфон): +20$
- Адаптив каждый последующий блок (смартфон): +20$
Цены (сайты):Беру редко
- Главная: 20$
- Адаптив главной (смартфон): +15$
- Внутренние страницы(одна): +20$
- Адаптив страницы (одна): +15$
Сроки выполнения:
- Landing Page: 3–10 дней.
- Сайт (главная): 2-6 дней.
- Внутренние: 2-5 дней одна страница.
- Адаптив: 1-3 дней одна страница/блок.
Действие аккаунта приостановлено!