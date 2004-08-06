Zavgarca

Арина Zavgarca

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайнер

Превью, баннеры для YouTube

_____________________________________________________

Портфолио: 

www.behance.net/arinazavgoro

_____________________________________________________

Цены: 

  • Баннер: 8$
  • Превью: 6$
_____________________________________________________

Веб-дизайн (UI/UX, лендинги).

РАБОТАЮ В FIGME

_____________________________________________________

Портфолио: 

www.behance.net/arinazavgoro

_____________________________________________________

Процесс работы: 

  • Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 30-50% от суммы проекта или поэтапная;
  • Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);
  • Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
_____________________________________________________

Способ оплаты: 

Карта Сбербанк (Mastercard).

_____________________________________________________

Цены (лендинги): 

  • Один блок: 25$
  • Каждый последующий блок: +25$
  • Адаптив один блок (смартфон): +20$
  • Адаптив каждый последующий блок (смартфон): +20$
_____________________________________________________

Цены (сайты): 

Беру редко

  • Главная: 20$
  • Адаптив главной (смартфон): +15$
  • Внутренние страницы(одна): +20$
  • Адаптив страницы (одна): +15$
_____________________________________________________

Сроки выполнения:

  • Landing Page: 3–10 дней.
  • Сайт (главная): 2-6 дней.
  • Внутренние: 2-5 дней одна страница.
  • Адаптив: 1-3 дней одна страница/блок.