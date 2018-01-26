Zavorotny

Алексей Заворотний Zavorotny

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн двух адаптивых страниц
Заказчик — супер! Спасибо за постоянные интересные задачи! 🚀
Очередной проект закрыт на ура! Заслужено топ 1 weblancer'a в своем деле!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн интерфейса для сайта
Выполнили уже несколько задач по дизайну. Работать с Алексеем очень комфортно! Замечательный заказчик, всем рекомендую! 👍
Очередной раз обращаюсь и как всегда все на высоте. Определенно в закладки!, такого специалиста, который знает свое дело
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
3 года назад
Внутренние страницы для сайта
Отличный заказчик с интересными проектами! всегда на связи, приятный в общении быстрая оплата, и понятное ТЗ 🚀🚀🚀
Время, качество, рализация и понимание на высоком уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Нравится работать с Алексеем! классный позитивный заказчик! всем рекомендую к сотрудничеству 🚀
Все выполнено отлично! Сроки и качество - восторг!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн сайта
Впервые с Алексеем работаем — замечательный заказчик! На связи, приятный в общении, быстрая оплата. Рекомендую! Спасибо за интересные проекты! 🚀🚀🚀
Все на высоте! Можно сказать впервые столкунлся с таким уровнем. Качество 100% Сроки 100% Коммуникация 100%
Ответный отзыв
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