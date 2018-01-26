Требуется разработать дизайн двух страниц с адаптивными версиями для различных устройств, включая планшеты и смартфоны. Учитывайте современные тренды в веб-дизайне и обеспечьте удобство для пользователей на всех экранах.
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $400
Требуется разработать дизайн интерфейса для сайта, включая создание привлекательного и функционального макета. Обсуждение деталей прошло по Skype.Завершен3 года назад
- $300
Необходимо разработать дизайн лендинга с учетом согласованного технического задания. Ожидается уникальный и современный подход к созданию дизайна, который привлечет внимание пользователей и обеспечит удобство навигации.Завершен3 года назад
- $200
Требуется разработать внутренние страницы сайта в согласованной стилистике. Необходимо подготовить адаптивные макеты для планшетов и смартфонов. Техническое задание было согласовано по скайпу.Завершен3 года назад
- $400
Необходимо разработать дизайн главной страницы и одной внутренней страницы сайта. Также требуется подготовить адаптивные макеты для планшетов и смартфонов. Техническое задание было согласовано по скайпу.Завершен3 года назад
Условия в приватной перепискеДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $750
Вся информация будет отправлена исполнителю.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть список рабочих. Нужно сделать и запрограммировать так таблицу выходов чтобы выполнялось условие. В каждую смену на работу выходит 5 человек, между собой два любых рабочих встречается на смене не более чем 20% случаев выходов. ...Базы данных1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $450
Нужно создать web приложение для игры в покер 1 на 1. В программе должна быть возможность одновременно запускать 2 игровых стола.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать ТЗ для создания приложения по игре в покер 1 на 1, с определенными условиями и и функциями.Разработка игрнет заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить перехват трафика андроид эмулятора MOMO или MEMU в windows10Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1.Создание приложения для постоянного сбора данных цифр, букв, иероглифов с картинки андроид эмулятора. Нужно снять изменение всех цифр и слов в определенных местах, записать в определенный формат тхт файла(имя задается по формуле), тхт файл обновлять по ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать ТЗ, для создания не большого софта по аналогии с флеш картами для изучения английского языкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно написать скрипт который будет извлекать с форума HTML код определенных текстов, а также извлекать картинки и заносить все в базу данных. + Создать форму по редактированию уже скопированных данных. В заявках сразу указывайте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад