ZayatZ

Дмитрий Петров ZayatZ

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Информационный дизайн.

Опыт работы - 2 года.

Качественный информационный дизайн сайтов.

Особые ценовые условия для крупных порталов.

Дизайн сайта
Портфолио