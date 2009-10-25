Информационный дизайн.
Опыт работы - 2 года.
Качественный информационный дизайн сайтов.
Особые ценовые условия для крупных порталов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Webmasters Lair 3.0176 просмотров
- Do20mb.ru 468x60159 просмотров
- Баннер для hotpic.com.ua158 просмотров
- Баннер для сайта anti-dps.ru162 просмотра
- Баннер для avatarko.ru #2144 просмотра
- Баннер для панк-рок группы One Pleasant Moment135 просмотров
- K.I.S.S240 просмотров
- Flash111 просмотров
- AnoSend147 просмотров
- Healthy & Wealthy108 просмотров