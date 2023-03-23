Zaycev_N

Никита Zaycev_N

 
25 летРоссия/Майкоп
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Выполняю вёрстку сайтов качественно и с большой ответственностью.

Страсть к профессии, играет большую роль.

О себе.

Я начинающий веб-разработчик с высшим техническим образованием. Считаю что страсть к своей профессии играет не мало важную роль, именно по этому к работе всегда подхожу ответственно, делаю качественно и выполняю в указанные сроки.

Образование:

Окончил Адыгейский Государственный Университет (АГУ) на специальность "Информатика и вычислительная техника".

Чем я занимаюсь:

  • Осуществляю адаптивную верстку сайтов по макетам с чистым кодом и комментариями к нему;

  • CSS и JS анимации для вашего сайта;

  • Адаптивная и отзывчивая верстка для всех видов устройств.

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @NikitaZ

Остальные варианты связи по запросу.

Преимущества:

  • Выполнение работы качественно и в указанные сроки;

  • Работаю без предоплаты;

  • Всегда можно связаться со мной в рабочее время (09 - 21:00)

  • Без проблем внесу требуемые правки по вашей просьбе;

  • Гарантия на исправление своих ошибок, при их обнаружении в течении недели.

Используемые технологии:

  • HTML5/CSS3

  • SCSS

  • Bootstrap

  • JavaScript и JQuery

  • Git

  • GULP

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @NikitaZ

Остальные варианты связи по запросу.

На связи всегда в рабочее время с 09:00 до 21:00.

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаCSSBootstrapjQuerySCSSGulp
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