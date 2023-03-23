Выполняю вёрстку сайтов качественно и с большой ответственностью.

Страсть к профессии, играет большую роль.

О себе.

Я начинающий веб-разработчик с высшим техническим образованием. Считаю что страсть к своей профессии играет не мало важную роль, именно по этому к работе всегда подхожу ответственно, делаю качественно и выполняю в указанные сроки.

Образование:

Окончил Адыгейский Государственный Университет (АГУ) на специальность "Информатика и вычислительная техника".

Чем я занимаюсь:

Осуществляю адаптивную верстку сайтов по макетам с чистым кодом и комментариями к нему;

CSS и JS анимации для вашего сайта;

Адаптивная и отзывчивая верстка для всех видов устройств.

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @NikitaZ

Остальные варианты связи по запросу.

Преимущества:

Выполнение работы качественно и в указанные сроки;

Работаю без предоплаты;

Всегда можно связаться со мной в рабочее время (09 - 21:00)

Без проблем внесу требуемые правки по вашей просьбе;

Гарантия на исправление своих ошибок, при их обнаружении в течении недели.

Используемые технологии:

HTML5/CSS3

SCSS

Bootstrap

JavaScript и JQuery

Git

GULP

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @NikitaZ

Остальные варианты связи по запросу.

На связи всегда в рабочее время с 09:00 до 21:00.