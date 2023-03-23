Страсть к профессии, играет большую роль.
О себе.
Я начинающий веб-разработчик с высшим техническим образованием. Считаю что страсть к своей профессии играет не мало важную роль, именно по этому к работе всегда подхожу ответственно, делаю качественно и выполняю в указанные сроки.
Образование:
Окончил Адыгейский Государственный Университет (АГУ) на специальность "Информатика и вычислительная техника".
Чем я занимаюсь:
Осуществляю адаптивную верстку сайтов по макетам с чистым кодом и комментариями к нему;
CSS и JS анимации для вашего сайта;
Адаптивная и отзывчивая верстка для всех видов устройств.
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @NikitaZ
Остальные варианты связи по запросу.
Преимущества:
Выполнение работы качественно и в указанные сроки;
Работаю без предоплаты;
Всегда можно связаться со мной в рабочее время (09 - 21:00)
Без проблем внесу требуемые правки по вашей просьбе;
Гарантия на исправление своих ошибок, при их обнаружении в течении недели.
Используемые технологии:
HTML5/CSS3
SCSS
Bootstrap
JavaScript и JQuery
Git
GULP
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @NikitaZ
Остальные варианты связи по запросу.
На связи всегда в рабочее время с 09:00 до 21:00.
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