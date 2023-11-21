Привет , я монтажер меня зовут Павел, так же работаю в фотошопе. В моем профиле я указал примеры своих работ. Свой путь монтажера я начал в 17 лет учился монтировать свои ролики ,на канал ,параллельно делая превью для них.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Шапка для YouTube каналанет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга