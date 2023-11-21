Zed3yyy

Павел Куертов Zed3yyy

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Привет , я монтажер меня зовут Павел, так же работаю в фотошопе. В моем профиле я указал примеры своих работ. Свой путь монтажера я начал в 17 лет учился монтировать свои ролики ,на канал ,параллельно делая превью для них.

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1697372727199
2 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
Совершение одного прозвона на РФ номер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга