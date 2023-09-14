Абзал Ертаев ZeinerfainZeinerfain
21 годКазахстан/Нур-Султан
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3d модели и визуализации на заказ.
Добрый день! Я специалист по 3d моделированию. Создаю модели(интерьер/экстерьер) и визуализации на заказ. Работаю в программе Autodesk 3ds MAX.
Портфолио
- Визуализация подростковой комнатынет просмотров
- Визуализация экстерьера офиса-контейнеранет просмотров
- Интерьер офиса-контейнеранет просмотров
- Создание моделей1 просмотр
- Визуализация детской комнаты на заказ2 просмотра
- Визуализация офиса на заказ1 просмотр
- Создание моделей и визуализации шкафа1 просмотр
- Лестничные ограждениянет просмотров
- Модели мебели для AR проектанет просмотров