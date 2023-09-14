Zeinerfain

Абзал Ертаев Zeinerfain

 
21 годКазахстан/Нур-Султан
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3d модели и визуализации на заказ.

Добрый день! Я специалист по 3d моделированию. Создаю модели(интерьер/экстерьер) и визуализации на заказ. Работаю в программе Autodesk 3ds MAX.

3ds Max