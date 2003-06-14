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Резюме: Vlad Matsko CV (zeitfall.github.io)
Технологии: HTML, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript, Vue JS, Flexbox Layout, Grid Layout, BEM.
Примечание:
- обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги в роли фрилансера.
- ответственно отношусь к каждому заказу.
- гарантирую скорость и качество работы.
- исправление ошибок и правки — бесплатны.
- вы всегда сможете получить обратную связь со мной.
- email: [email protected]
- telegram: @zeitfall
Портфолио
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