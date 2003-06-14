Zeitfall

Владислав Zeitfall

 
20 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Резюме: Vlad Matsko CV (zeitfall.github.io)

Технологии: HTML, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript, Vue JS, Flexbox Layout, Grid Layout, BEM.

Примечание:

  • обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги в роли фрилансера.
  • ответственно отношусь к каждому заказу.
  • гарантирую скорость и качество работы.
  • исправление ошибок и правки — бесплатны.
  • вы всегда сможете получить обратную связь со мной.
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