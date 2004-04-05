2D Environment artist

Я являюсь 2D иллюстратором, в сфере фриланса около года. Моё основное направление - отрисовка локаций/местностей по заказу нанимателя. Опыт в отрисовке локаций составляет около 7 лет, за всё время было отрисовано более 130 работ, 110 из которых были успешно применены заказчиком.

Иное направление ориентировано на создание/придумку/отрисовку персонажа. Рисовка персонажа соответственно может быть выполнена по желанию нанимателя , либо по специфике проекта , в котором он хочет видеть своего персонажа.

Третье/добавочное направление ориентировано на создание рисунков для каналов/сайтов/гейм-компаний. Более подробно: отрисовка логотипа, отрисовка желаемых концептов, создание баннеров.