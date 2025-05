Игорь

Have a nice day, i am igor trying to use myself skills to have some profit not only aesthetic. What about me, just now i learning at college for IT specialist, all free time i spend on my hobbies.

Хорошего дня, я Игорь и я пытаюсь использовать свои навыки полученные за время пользования фотошопом, чтобы получить какую-то выгоду не только эстетическую. В данный момент времени я обучаюсь в колледже на IT специальность, все свободное время трачу на хобби.