Предоставлю квалифицированную помощь в бухгалтерских вопросах

Предоставлю квалифицированную помощь в бухгалтерских вопросах, связанных с отчетностью в контролирующие органы и

документальным оформлением Вашей деятельности, начинающим и действующим

предпринимателям, в разных сферах бизнеса!

Вы начинающий предприниматель,желающий заниматься любимым делом, но не знаете с чего начать свой путь по

созданию ФОП и ведению учёта:

Отрытые и регистрация ФОП для граждан Украины:

- Подача регистрационных заявлений в органы гос. регистрации.

- Помощь с выбором оптимальной системы налогообложения и подбором кодов КВЕД на основании

желаемой деятельности.

- Помощь в оформлении ключей ЕЦП.

- Сопровождение Вашей предпринимательской деятельности, ведение полноценного бухгалтерского

учета, с сдачей отчетности в нужные контролирующие органы.

- Разовая сдача отчетов в контролирующие органы по завершению периода (квартала, года)

Вы действующий предприниматель,расширяющий и развивающий свой бизнес, у Вас возникли вопросы касающиеся

бухгалтерии и состояния учета Вашего ФОП, и Вы нуждаетесь в квалифицированной

помощи!??

Внесение изменений в действующие свидетельства.

- Добавление или изменение имеющихся кодов КВЕД у предпринимателя.

- Внесение изменений в свидетельство, по изменению адреса, личных данных (фамилии),

изменение системы налогообложения, видов деятельности.

- Сопровождение Вашей предпринимательской деятельности, ведение полноценного бухгалтерского учета, с сдачей отчетности в

нужные контролирующие органы.

- Разовая сдача отчетов в контролирующие органы по завершению периода (квартала, года)

Перечень услуг:

Ведение учета единый налог 1 – 3 группа, (без наёмных работников)

- Подготовка и сдача отчета (декларации по единому налогу) в налоговую службу, с деятельностью

и с «нулевыми» показателями;

- Подготовка и сдача отчета ЕСВ по ФОП;

- Подготовка и сдача отчета (декларации о доходах по форме 1ДФ) в налоговую службу, в случаи

приобретения у ФОП, физ. лиц, или наемных работников;

- Ведение первичной документации, (Выставление счетов, расходных накладных, актов

выполненных работ, доверенностей, акты сверки, создание платежных поручений в

системе клиент банк на (закупку продукции, уплату услуг контрагентов, уплату

налогов и сборов, перечисление средств на карту ФОП, и т.п.));

- Консультация ФОП по вопросам ведения деятельности и налогообложения;

- Помощь в решении вопросов ФОП связанных с налоговой;

- Ведение книги доходов на основании банковской выписки или таблицы, полученной от

предпринимателя;

- Предоставление платежек с актуальными реквизитами на уплату единого налога и ЕСВ, своевременное

формирование платежных поручений или напоминание предпринимателю о сроках

уплаты налогов;

- Ведение учета в1С. Заведение базы 1С под ФОП бесплатно, с дальнейшей передачей базы ФОПу после

окончания периода обслуживания.

Дополнительные услуги:

- Восстановление бухгалтерского учета по ФОП с внесением данных в 1С.

- Проверка правильности ведения учета, заполнения и подачи отчетов (деклараций по единому

налогу, ЕСВ).

- Корректировка и подача уточняющих деклараций за прошлые периоды в которых была допущена

неточность, расчет штрафных санкций в случаи их возникновения.

- Проверка правильности ведения и заполнения книги доходов, заполнения книги за прошлые

периоды, исправления ошибок, допущенных в предыдущих периодах

- Контроль лимита поступления средств на счета ФОП, соблюдения недопущения перелимитов

установленного для групп единого налога.

- Консультации по необходимости применения РРО

- Подбор РРО,подача заявлений на регистрацию РРО и книг КОРО.

- Разовая подача годовой отчетности по ФОП 1;2 группа, налоговая декларация и отчет по ЕСВ.

Все услуги предоставляет бухгалтер с многолетним опытом работы в сопровождении предпринимателей, с индивидуальным подходом к каждому клиенту (ИТ сфера, розничная торговля продукты питания, организация конференций семинаров, туризм и бронирование отелей, салоны красоты, прочее)

Гарантирую качество предоставляемых услуг и правильность ведения Вашего учета.

Стоимость предоставляемых услуг обговаривается при встрече с заказчиком, и зависит от

объема выполняемой работы.