Предоставлю квалифицированную помощь в бухгалтерских вопросах, связанных с отчетностью в контролирующие органы и
документальным оформлением Вашей деятельности, начинающим и действующим
предпринимателям, в разных сферах бизнеса!
Вы начинающий предприниматель,желающий заниматься любимым делом, но не знаете с чего начать свой путь по
созданию ФОП и ведению учёта:
Отрытые и регистрация ФОП для граждан Украины:
- Подача регистрационных заявлений в органы гос. регистрации.
- Помощь с выбором оптимальной системы налогообложения и подбором кодов КВЕД на основании
желаемой деятельности.
- Помощь в оформлении ключей ЕЦП.
- Сопровождение Вашей предпринимательской деятельности, ведение полноценного бухгалтерского
учета, с сдачей отчетности в нужные контролирующие органы.
- Разовая сдача отчетов в контролирующие органы по завершению периода (квартала, года)
Вы действующий предприниматель,расширяющий и развивающий свой бизнес, у Вас возникли вопросы касающиеся
бухгалтерии и состояния учета Вашего ФОП, и Вы нуждаетесь в квалифицированной
помощи!??
Внесение изменений в действующие свидетельства.
- Добавление или изменение имеющихся кодов КВЕД у предпринимателя.
- Внесение изменений в свидетельство, по изменению адреса, личных данных (фамилии),
изменение системы налогообложения, видов деятельности.
- Сопровождение Вашей предпринимательской деятельности, ведение полноценного бухгалтерского учета, с сдачей отчетности в
нужные контролирующие органы.
- Разовая сдача отчетов в контролирующие органы по завершению периода (квартала, года)
Перечень услуг:
Ведение учета единый налог 1 – 3 группа, (без наёмных работников)
- Подготовка и сдача отчета (декларации по единому налогу) в налоговую службу, с деятельностью
и с «нулевыми» показателями;
- Подготовка и сдача отчета ЕСВ по ФОП;
- Подготовка и сдача отчета (декларации о доходах по форме 1ДФ) в налоговую службу, в случаи
приобретения у ФОП, физ. лиц, или наемных работников;
- Ведение первичной документации, (Выставление счетов, расходных накладных, актов
выполненных работ, доверенностей, акты сверки, создание платежных поручений в
системе клиент банк на (закупку продукции, уплату услуг контрагентов, уплату
налогов и сборов, перечисление средств на карту ФОП, и т.п.));
- Консультация ФОП по вопросам ведения деятельности и налогообложения;
- Помощь в решении вопросов ФОП связанных с налоговой;
- Ведение книги доходов на основании банковской выписки или таблицы, полученной от
предпринимателя;
- Предоставление платежек с актуальными реквизитами на уплату единого налога и ЕСВ, своевременное
формирование платежных поручений или напоминание предпринимателю о сроках
уплаты налогов;
- Ведение учета в1С. Заведение базы 1С под ФОП бесплатно, с дальнейшей передачей базы ФОПу после
окончания периода обслуживания.
Дополнительные услуги:
- Восстановление бухгалтерского учета по ФОП с внесением данных в 1С.
- Проверка правильности ведения учета, заполнения и подачи отчетов (деклараций по единому
налогу, ЕСВ).
- Корректировка и подача уточняющих деклараций за прошлые периоды в которых была допущена
неточность, расчет штрафных санкций в случаи их возникновения.
- Проверка правильности ведения и заполнения книги доходов, заполнения книги за прошлые
периоды, исправления ошибок, допущенных в предыдущих периодах
- Контроль лимита поступления средств на счета ФОП, соблюдения недопущения перелимитов
установленного для групп единого налога.
- Консультации по необходимости применения РРО
- Подбор РРО,подача заявлений на регистрацию РРО и книг КОРО.
- Разовая подача годовой отчетности по ФОП 1;2 группа, налоговая декларация и отчет по ЕСВ.
Все услуги предоставляет бухгалтер с многолетним опытом работы в сопровождении предпринимателей, с индивидуальным подходом к каждому клиенту (ИТ сфера, розничная торговля продукты питания, организация конференций семинаров, туризм и бронирование отелей, салоны красоты, прочее)
Гарантирую качество предоставляемых услуг и правильность ведения Вашего учета.
Стоимость предоставляемых услуг обговаривается при встрече с заказчиком, и зависит от
объема выполняемой работы.