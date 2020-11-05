Zhanaevfazil

Быстро и качественно

Логотипы, сайты, интерфейсы, печатная продукция. Делаю быстро и качественно. Дизайн - моя основная и единственная специальность. У меня профильное образование, свободно владею графическими программами, знаю о предпечатной подготовке макетов. Разбираюсь в вопросах проектирования интерфейсов сайтов и мобильных приложений. И да, знаю что такое юзабилити.- разработка уникальных логотипов,- разработка фирменного стиля (бренд-бук),- проектирование интерфейсов,- способности и навыки в копирайте,- верстка, макеты для полиграфии любой сложности,- рисунок от руки, фотография и обработка изображений,- макетирование (проектирование) web-сайтов,- конструирование упаковок,- проектирование и верстка лендингов, сайтов "продажников"- аудит сайтов.Работаю качественно, быстро. Делаю как для себя.