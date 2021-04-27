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Евгений Петухов Zheka2h0h0h6h

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок!

Моя цель - предоставить клиенту лучшую услугу и помощь!

  • Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
  • Обучался в Компьютерной Академия ШАГ и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Ответственность:

- готов приступить к работе уже

- довожу начатое до конца

- всегда на связи

Связь:

Род занятий:

- Adobe Photoshop ( ретушь фото, обработка фотографий и т.д.)

- Adobe Illustrator

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Отзывы заказчиков

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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$4
9 баллов
4 года назад
Фотошоп - 5 фото.
Исполнитель отвечает быстро. Делает правки по заказу, если необходимо.
Заказчик приятный по разговору. Чётко ставит задание. Быстрая оплата
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