Только качественно и в срок!
Моя цель - предоставить клиенту лучшую услугу и помощь!
- Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
- Обучался в Компьютерной Академия ШАГ и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
- готов приступить к работе уже
- довожу начатое до конца
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Zhenya_Petuxow
- Adobe Photoshop ( ретушь фото, обработка фотографий и т.д.)
- Adobe Illustrator
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Отзывы заказчиков
$4
9 баллов
4 года назад
Исполнитель отвечает быстро. Делает правки по заказу, если необходимо.
Ответный отзыв
Заказчик приятный по разговору. Чётко ставит задание. Быстрая оплата