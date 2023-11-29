Обо мне:
Меня зовут Евгений. Я живу в Украине, из города Одессы. За спиной имею музыкальное образование и многолетний профессиональный опыт игры с разными артистами, кавер группами а так же опыт и в music production. Часто восхищался людьми которые с помощью кода могут творить, кто ж знал что сам я в итоге тоже начну кодом творить :)
Берусь за создание лендингов, многостраничных веб сайтов, верстки интернет-магазинов.
Примеры некоторых из моих работ:
https://zhekich123.github.io/layout_dia/
https://zhekich123.github.io/layout_landing-page/
Владею следующими технологиями:
HTML5;
CSS3;
JavaScript;
React;
Sass;
Bootstrap;
Vite;
Контактные данные:
telegram: @eugene_myrmyr
gmail: [email protected]
Примерные цены на услуги:
Лендинг (одностраничный сайт) - 100$;
Веб-сайт (от двух страниц до четырёх) - 350$;
Магазин с посадкой на WordPress - от 1000$ до 3000$
Кастомное React приложение - от 1000$ до 3000$