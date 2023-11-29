React приложения и магазины, адаптирование под любые устройства || Программирование любой сложности! || Быстро и точно в сроки!

Обо мне:

Меня зовут Евгений. Я живу в Украине, из города Одессы. За спиной имею музыкальное образование и многолетний профессиональный опыт игры с разными артистами, кавер группами а так же опыт и в music production. Часто восхищался людьми которые с помощью кода могут творить, кто ж знал что сам я в итоге тоже начну кодом творить :)

Берусь за создание лендингов, многостраничных веб сайтов, верстки интернет-магазинов.

Примеры некоторых из моих работ:

https://baptist.od.ua

https://zhekich123.github.io/layout_dia/

https://zhekich123.github.io/layout_landing-page/

Владею следующими технологиями:

HTML5;

CSS3;

JavaScript;

React;

Sass;

Bootstrap;

Vite;

Контактные данные:

telegram: @eugene_myrmyr

gmail: [email protected]

Примерные цены на услуги:

Лендинг (одностраничный сайт) - 100$;

Веб-сайт (от двух страниц до четырёх) - 350$;

Магазин с посадкой на WordPress - от 1000$ до 3000$

Кастомное React приложение - от 1000$ до 3000$