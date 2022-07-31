Zhelezkova11

Екатерина Железкова Zhelezkova11Zhelezkova11
Чем я могу быть вам полезна:
● создаю продающие сайты с нуля:
! делаю анализ ниши и конкурентов
! помогаю составить текст для сайта
! делаю прототип в Figma
! делаю дизайн макет в Figma
! переношу дизайн-проект в Tilda, адаптирую под мобилку, подключаю. все системы, отдаю вам готовый сайт!
Могу работать как со стандартными блоками так и с zero-блоками (цена будет отличаться)
● создаю дизайн-проекты под верстку, с адаптацией под мобильные устройства
● оформлю банеры для рекламы, соц.сетей.
● оформлю вашу презентацию
Занятие свое люблю, вдохновением и энтузиазмом обеспечена ;). Для меня главное - довольный клиент и польза для вас!
телефон: +79089239454
телеграмм: @EkaterinaZhelezkova