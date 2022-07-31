Zhelezkova11

Веб-дизайнер|Сайты на Tilda и не только

Чем я могу быть вам полезна:

● создаю продающие сайты с нуля:

! делаю анализ ниши и конкурентов

! помогаю составить текст для сайта

! делаю прототип в Figma

! делаю дизайн макет в Figma

! переношу дизайн-проект в Tilda, адаптирую под мобилку, подключаю. все системы, отдаю вам готовый сайт!

Могу работать как со стандартными блоками так и с zero-блоками (цена будет отличаться)

● создаю дизайн-проекты под верстку, с адаптацией под мобильные устройства

● оформлю банеры для рекламы, соц.сетей.

● оформлю вашу презентацию

Занятие свое люблю, вдохновением и энтузиазмом обеспечена ;). Для меня главное - довольный клиент и польза для вас!

телефон: +79089239454

телеграмм: @EkaterinaZhelezkova