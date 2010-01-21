Сергей Жигулин Zhigulin549150svZhigulin549150sv
Жигулин Сергей Владимирович. 1961 г.р. Живу в г. Санкт-Петербург.
Образование высшее техническое – ЛЭИС им. Бонч-Бруевича.
Опыт работы дизайнером на компьютере – 15 лет.
Большой опыт работы в анимации, полиграфии, рекламе в т. ч. наружной.
Сейчас работаю на дому - делаю иллюстрации для фирмы "МетаСистем" (обучение англ. языку). В общей сложности сделал для них около 1500 рисунков в юмористическом стиле. Рисую их на планшете в Macromedia Flash.
Также с 2004 г. рисую карикатуры для издательства «Супергород» и делаю еженедельную детскую страничку для этого же издательства.
С 2003 г. по 2007 работал на фирму «Балт ПАК» (декорирование стекл. и керам. посуды), в том числе и на дому.
С 09.2002 г. по 05.2003 г. работал в фирме «Биосвязь» дизайнером интерфейсов и художником-аниматором.
С 1996 по 1999 гг. работал на издательство «Питер» – дизайн книжных обложек и книжная иллюстрация.
Опыт удалённой работы (через интернет). Полиграфия - СПб, Москва, регионы. Flash-анимация - www.quickmind.net (США), Clipart - www.gifart.com (США). Оформлял компьютерную игру (арканоид). Некоторые образцы этих работ можно увидеть на сайте: www.zhiguli.front.ru/AnimationRus.htm
Несколько лет занимался дизайном и вёрсткой журналов «All you need in St.Petersburg», «Прайс Форум», до этого делал цветные рекламные обложки журналов в издательстве «Атлант».
До работы на компьютере 2 года работал художником.
Занимался web-дизайном. Образец - http://www.baltpack.ru
В совершенстве знаю практически все графические программы, программы для вёрстки.
Есть свой ПК, сканер, планшет.
Моб. Т. 8 911-836-59-42
E-mail: [email protected]
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