Жигулин Сергей Владимирович. 1961 г.р. Живу в г. Санкт-Петербург.

Образование высшее техническое – ЛЭИС им. Бонч-Бруевича.

Опыт работы дизайнером на компьютере – 15 лет.

Большой опыт работы в анимации, полиграфии, рекламе в т. ч. наружной.

Сейчас работаю на дому - делаю иллюстрации для фирмы "МетаСистем" (обучение англ. языку). В общей сложности сделал для них около 1500 рисунков в юмористическом стиле. Рисую их на планшете в Macromedia Flash.

Также с 2004 г. рисую карикатуры для издательства «Супергород» и делаю еженедельную детскую страничку для этого же издательства.

С 2003 г. по 2007 работал на фирму «Балт ПАК» (декорирование стекл. и керам. посуды), в том числе и на дому.

С 09.2002 г. по 05.2003 г. работал в фирме «Биосвязь» дизайнером интерфейсов и художником-аниматором.

С 1996 по 1999 гг. работал на издательство «Питер» – дизайн книжных обложек и книжная иллюстрация.

Опыт удалённой работы (через интернет). Полиграфия - СПб, Москва, регионы. Flash-анимация - www.quickmind.net (США), Clipart - www.gifart.com (США). Оформлял компьютерную игру (арканоид). Некоторые образцы этих работ можно увидеть на сайте: www.zhiguli.front.ru/AnimationRus.htm

Несколько лет занимался дизайном и вёрсткой журналов «All you need in St.Petersburg», «Прайс Форум», до этого делал цветные рекламные обложки журналов в издательстве «Атлант».

До работы на компьютере 2 года работал художником.

Занимался web-дизайном. Образец - http://www.baltpack.ru

В совершенстве знаю практически все графические программы, программы для вёрстки.

Есть свой ПК, сканер, планшет.

Моб. Т. 8 911-836-59-42

E-mail: [email protected]