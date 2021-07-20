Zhorik_555

Алишер Анаятов Zhorik_555

 
24 годаКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты под ключ, быстро и недорого.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов, копирайтинг, таргетированная реклама в Instagram.

Плюсы работы со мной:

+внесение любых правок после окончания работы, бесплатно.

+индивидуальный подход к каждому клиенту.

+соблюдение дедлайнов, работа будет выполнена в срок.

+торопитесь? Не проблема, сделаю сайт в кротчайшие сроки.

+адаптивный сайт, анимации любой сложности, всё что вы захотите, я сделаю.

Первым двум заказчикам -20% от стоимости заказа.

Связь:

  • Почта: [email protected]
  • Telegram: @ashtv03 или по номеру +77073987028
  • WhatsApp: +77073987028