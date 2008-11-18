ZhuravlevOD

Требуется програмист на удаленку для написание конкретных модулей для определенных сайтов - проектов. Знание: PHP5+MySQL, ООП.... ну и умение желание разбиратсья в чужом коде )) ЗАрплата сдельная по каждой задачи отдельно по завершении. Сейчас надо разработать 2-3 модуля для ...