ZhuravlevOD

Нужен набор иконок на морскую тему: Запостить Сообщения РЕЙТИНГ Настройки Выход всего 5 иконок для проекта cydno.ru
Иконки и Пиксель-арт21 заявка
Закрыт
15 лет назад
Нужен набор иконок на морскую тему: Запостить Сообщения РЕЙТИНГ Настройки Выход всего 5 иконок для проекта cydno.ru
Требуется програмист на удаленку для написание конкретных модулей для определенных сайтов - проектов. Знание: PHP5+MySQL, ООП.... ну и умение желание разбиратсья в чужом коде )) ЗАрплата сдельная по каждой задачи отдельно по завершении. Сейчас надо разработать 2-3 модуля для ...