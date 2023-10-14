HTML верстка

Стеки, необходимые для удовлетворения прихотей современных браузеров, готовы к бою. Понятно, что работа в соответствии с существующей топовой методологией и семантикой наверняка избавит следующий этап от излишних нервных расстройств и траты времени.

Я занимаюсь веб-разработкой уже более 1 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. :)

Я могу строить проекты в стеке MERN. Но я люблю верстать побольше.

Вы можете ознакомиться с моей последней работой

Zlatmax

Relvise

Здесь все мои небольшие проекты сосредоточены на одном сайте

Portfolio

Работая со мной, вы получаете агрегацию кода, построенную на адаптивной методологии и методологии BEM.

Оплатить можно через Сбербанк Visa, Тинькофф.

Спасибо за внимание.

Желаю вам хорошего дня