Зиёдулло Рахмонбердиев ZiyodulloRakhmonZiyodulloRakhmon
Стеки, необходимые для удовлетворения прихотей современных браузеров, готовы к бою. Понятно, что работа в соответствии с существующей топовой методологией и семантикой наверняка избавит следующий этап от излишних нервных расстройств и траты времени.
Я занимаюсь веб-разработкой уже более 1 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. :)
Я могу строить проекты в стеке MERN. Но я люблю верстать побольше.
Вы можете ознакомиться с моей последней работой
Здесь все мои небольшие проекты сосредоточены на одном сайте
Работая со мной, вы получаете агрегацию кода, построенную на адаптивной методологии и методологии BEM.
Оплатить можно через Сбербанк Visa, Тинькофф.
Спасибо за внимание.
Желаю вам хорошего дня
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