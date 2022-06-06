Зарина- креативный смм-менеджер

Мне 20 лет, прошла курсы смм, имеется опыт работы в следующих нишах: брови, массаж. Отлично работаю за компьютером, умею монтировать и красиво озвучивать тексты, а также набирать тексты за необходимый срок, я люблю выполнять все креативно, сдавать в нужное время!