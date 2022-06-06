Zmadieva

Зарина Мадиева Zmadieva

 
22 годаКазахстан/Петропавловск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Зарина- креативный смм-менеджер

Мне 20 лет, прошла курсы смм, имеется опыт работы в следующих нишах: брови, массаж. Отлично работаю за компьютером, умею монтировать и красиво озвучивать тексты, а также набирать тексты за необходимый срок, я люблю выполнять все креативно, сдавать в нужное время!

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$10
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Отзывы заказчиков
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Создать 6 картинок для ВКв тематике "лазерная эпиляция"
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