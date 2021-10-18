Обеспечение безопасности вашего веб-ресурса, защита от атак , взлома , ddos , комплексный аудит безопасности.

В настоящее время становится очень популярным интернет мошенничество, естественно при создании интернета, начали развиваться не только официальные порталы сайтов производителей, социальные сети и доски объявлений, но и целые заражённые сети компьютеров, которыми могут пользоваться на отдалённом управлении люди со злым умыслом.

Суть преступной схемы заключается в том, что злоумышленники при помощи этой сети заражённых компьютеров, осуществляют ddos атаку и вымогают у владельцев небольших сайтов приличные деньги, а иногда и личные данные пользователей, которые пользовались тем или иным сервисов.

В таких ситуациях на помощь приходит наш стресс тест сайта. Это процесс проверки сайта на прочность, способ узнать какие нагрузки может выдержать сервер. Если ваш сайт становится популярным и стремительно развивается его посещаемость, стабильно увеличивается, а так же вместе с ней увеличивается нагрузка на сервер либо хостинг. Побочным действием перегруженного сайта в таком случае будет являться то, что люди не смогут войти на сайт из-за долгой его загрузки. В таких случаях стресс тестирование выступает незаменимым инструментом предотвращающим сбои в условиях стабильного нарастания посетителей.